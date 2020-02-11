  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

تقارير: برشلونة لم يفكر أبدا في استعادة إنييستا!

تاريخ النشر: 11/02/2020 - 09:02

تقارير: برشلونة لم يفكر أبدا في استعادة إنييستا!
النجم الإسباني أندريس إنييستا (أ ب)
عرب ٤٨

كشفت تقارير صحفية، عن حقيقة سعي فريق برشلونة لاستعادة نجمه السابق، أندريس إنييستا، من فيسيل كوبي الياباني، خلال الميركاتو الشتوي المنصرم.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إدارة برشلونة لم تفكر أبدًا في عودة إنييستا، ويوجد العديد من الأسباب لغياب اسمه عن قائمة المطلوبين.

وأضافت "السبب الأول أن الأولوية حاليًا للتعاقد مع مهاجم يكون بديلا للويس سواريز وعثمان ديمبلي، وإذا لم يتم ذلك، فإن ضم مدافع هو الهدف التالي بعد رحيل جان كلير توديبو إلى شالكه معارا، ووجود شكوك تُحيط بالفرنسي صامويل أومتيتي".

وتابعت "لا يوجد أي مشكلة في مركز خط الوسط بالنسبة للمدير الفني الجديد كيكي سيتين، حيث يمتلك 6 لاعبين يتنافسون على 3 مراكز".

واختتمت الصحيفة "على افتراض أنه كان هناك اتصال، فإن الشخص المسؤول عن ذلك يمثل لغزا".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#برشلونة
#أندريس إنييستا

حوارات

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ميندي مهدد بالغياب عن مباراة الكلاسيكو
ميندي مهدد بالغياب عن مباراة الكلاسيكو

2020-02-11

الوحدة كفر قاسم يهزم أبناء اللد وهـ. أم الفحم يخسر
الوحدة كفر قاسم يهزم أبناء اللد وهـ. أم الفحم يخسر

2020-02-10

3 أسباب وراء نجاح كلوب مع ليفربول!
3 أسباب وراء نجاح كلوب مع ليفربول!

2020-02-10

الأكثر قراءة

الحكم بالسجن الفعلي على الشيخ رائد صلاح 28 شهرا

الحكم بالسجن الفعلي على الشيخ رائد صلاح 28 شهرا

2020-02-10
حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة

حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة

2020-02-10
إصابة امرأة طعنا في جسر الزرقاء

إصابة امرأة طعنا في جسر الزرقاء

2020-02-10
إسرائيل تضيق على أهالي الجولان إثر رفضهم

إسرائيل تضيق على أهالي الجولان إثر رفضهم "عنفات الرياح"

2020-02-10
الإمارات تسحب قواتها من اليمن

الإمارات تسحب قواتها من اليمن

2020-02-10