مفاجأة في عقد كلوب مع ليفربول!

أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، غير ملزم بالاستمرار في مهمته حتى نهاية العقد، على الرغم من توقيعه على عقد جديد مع "الريدز" حتى 2024.

وفي تقرير حديث كشفت الصحافة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن وجود شرط في عقد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، يمنحه حق الرحيل عن تدريب الريدز.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فإن العقد الذي وقعه كلوب في كانون الأول/ديسمبر الماضي، يحتوي على شرط يسهل عودته إلى ألمانيا إذا قرر ذلك.

ويرتبط اسم كلوب بشكل دوري بالانتقال لتدريب إما بايرن ميونخ أو المنتخب الألماني.

وأشار التقرير إلى أن البند ينص على عدم وقوف ليفربول في طريق كلوب، إذا قرر الرحيل وتدريب إما بايرن أو المنتخب الألماني.

وكشف أن ليفربول لن يكون عائقا تمامًا إذا قرر كلوب الرحيل، حيث يشعر بالامتنان للمدرب الذي حقق معه دوري الأبطال للمرة السادسة، وبات قريبًا للغاية من إعادة لقب الدوري الإنجليزي لأنفيلد لأول مرة منذ عام 1990.