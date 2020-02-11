  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مفاجأة في عقد كلوب مع ليفربول!

تاريخ النشر: 11/02/2020 - 22:37

مفاجأة في عقد كلوب مع ليفربول!
المدرب الألماني يورغن كلوب (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، غير ملزم بالاستمرار في مهمته حتى نهاية العقد، على الرغم من توقيعه على عقد جديد مع "الريدز" حتى 2024.

وفي تقرير حديث كشفت الصحافة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن وجود شرط في عقد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، يمنحه حق الرحيل عن تدريب الريدز.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فإن العقد الذي وقعه كلوب في كانون الأول/ديسمبر الماضي، يحتوي على شرط يسهل عودته إلى ألمانيا إذا قرر ذلك.

ويرتبط اسم كلوب بشكل دوري بالانتقال لتدريب إما بايرن ميونخ أو المنتخب الألماني.

وأشار التقرير إلى أن البند ينص على عدم وقوف ليفربول في طريق كلوب، إذا قرر الرحيل وتدريب إما بايرن أو المنتخب الألماني.

وكشف أن ليفربول لن يكون عائقا تمامًا إذا قرر كلوب الرحيل، حيث يشعر بالامتنان للمدرب الذي حقق معه دوري الأبطال للمرة السادسة، وبات قريبًا للغاية من إعادة لقب الدوري الإنجليزي لأنفيلد لأول مرة منذ عام 1990.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#ليفربول
#يورغن كلوب

حوارات

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

برشلونة يحدد مدة غياب ديمبلي
برشلونة يحدد مدة غياب ديمبلي

2020-02-11

هل يضحي برشلونة بغريزمان من أجل نيمار؟
هل يضحي برشلونة بغريزمان من أجل نيمار؟

2020-02-11

يوفنتوس يخطط لمفاجأة مدوّية!
يوفنتوس يخطط لمفاجأة مدوّية!

2020-02-11

الأكثر قراءة

مجلس الأمن: فشل طرح مشروع قرار لإدانة

مجلس الأمن: فشل طرح مشروع قرار لإدانة "صفقة القرن"

2020-02-10
الحكم بالسجن الفعلي على الشيخ رائد صلاح 28 شهرا

الحكم بالسجن الفعلي على الشيخ رائد صلاح 28 شهرا

2020-02-10
حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة

حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة

2020-02-10
إصابة امرأة طعنا في جسر الزرقاء

إصابة امرأة طعنا في جسر الزرقاء

2020-02-10
إسرائيل تضيق على أهالي الجولان إثر رفضهم

إسرائيل تضيق على أهالي الجولان إثر رفضهم "عنفات الرياح"

2020-02-10