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ميندي مهدد بالغياب عن مباراة الكلاسيكو

تاريخ النشر: 11/02/2020 - 08:57

ميندي مهدد بالغياب عن مباراة الكلاسيكو
اللاعب الفرنسي فيرلاند ميندي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد مهدد بفقدان لاعبه الفرنسي، فيرلاند ميندي، في مباراة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي برشلونة، مطلع شهر آذار/مارس القادم، ضمن أحداث الجولة الـ26 من الليغا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميندي يملك في رصيده 4 بطاقات صفراء، وقد يغيب عن لقاء الكلاسيكو.

وقبل مواجهة الكلاسيكو، يتبقى لريال مدريد مباراتين في الليغا ضد سيلتا فيغو وليفانتي، ولذلك سيتوجب على الفرنسي الحصول على البطاقة الصفراء الخامسة في المباراة الأولى ويغيب عن الثانية، ليتأكد حضوره ضد برشلونة.

وهذا الموسم، غاب ميندي للإيقاف عن مواجهة فالنسيا في معقل الخفافيش "الميستايا"، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بسبب تلقيه بطاقتين صفراوين ضد إسبانيول.

وكان ميندي قد شارك في كلاسيكو الدور الأول في الليغا، الذي أقيم في معقل البلوغرانا "كامب نو"، وانتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، وبرز عمله الدؤوب دفاعيا ومحاولاته الهجومية رغم افتقاره للدقة في عرضياته.

وبات ميندي الخيار الأول للمدرب زيدان في مركز الظهير الأيسر، في ظل الأداء السيء دفاعيًا للبرازيلي مارسيلو.

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#ريال مدريد
#فيرلاند ميندي
#برشلونة
#كلاسيكو

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