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هل يضحي برشلونة بغريزمان من أجل نيمار؟

تاريخ النشر: 11/02/2020 - 15:52

هل يضحي برشلونة بغريزمان من أجل نيمار؟
النجم الفرنسي أنطوان غريزمان (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة يدرس إمكانية التضحية بنجمه الفرنسي، أنطوان غريزمان، مقابل استعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان نيمار قد رحل عن برشلونة وانضم إلى سان جيرمان، في صيف 2017، بعد تسديد الشرط الجزائي الذي بلغ 222 مليون يورو.

وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن برشلونة يسعى لإجراء صفقة تبادلية ينتقل على إثرها أنطوان غريزمان إلى سان جيرمان، مقابل استعادة نيمار.

وأشار التقرير إلى أنه في حالة عدم اقتناع الإدارة الباريسية باسم غريزمان وعقد الصفقة، سيتم بيع النجم الفرنسي الذي انتقل للبارسا الصيف الماضي، من أجل توفير الأموال اللازمة لجلب نيمار.

وكان إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، قد كشف مؤخرا عن إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة عقب انتهاء الموسم الجاري.

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#برشلونة
#أنطوان غريزمان
#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان

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