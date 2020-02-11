يوفنتوس يخطط لمفاجأة مدوّية!

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي يخطط للتعاقد مع مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، في الصيف القادم.

ووفقا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي، يحلم برؤية غوارديولا على مقعد المدير الفني للبيانكونيري.

ويعتقد أنييلي أن غوارديولا هو القطعة المفقودة في يوفنتوس للسيطرة على أوروبا، وتحقيق لقب دوري الأبطال لأول مرة منذ عام 1996.

ويعلم أنييلي أنه سيضطر لإنفاق مبالغ كبيرة لجلب غوارديولا إلى تورينو، حيث يتقاضى حاليًا حوالي 23 مليون يورو في مانشستر سيتي.

وأشار التقرير إلى أن يوفنتوس سيقوم بتقديم "شيك أبيض" لغوارديولا، حتى لا يمثل العامل المادي مصدر إزعاج للمدرب الإسباني.

جدير بالذكر أن غوارديولا كان أحد المرشحين لتولي قيادة يوفنتوس مطلع الموسم الجاري، خلفًا لماسيميليانو أليغري، قبل التعاقد مع ماوريسيو ساري، لكنه عاد للصورة من جديد بعد تراجع نتائج يوفنتوس في الفترة الأخيرة، وفقدان عدد كبير من النقاط في الكالتشيو.