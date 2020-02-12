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ريال مدريد يبدي اهتمامه بضم دوناروما

تاريخ النشر: 12/02/2020 - 09:17

ريال مدريد يبدي اهتمامه بضم دوناروما
الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما (أ ف ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق ريال مدريد الإسباني أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات الحارس الإيطالي، جيانلويجي دوناروما، من ميلان.

ويرتبط دوناروما (20 عامًا) بعقد مع ميلان حتى نهاية الموسم المقبل، وحتى الآن لا يريد التجديد مع فريقه.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد دخل ضمن الفرق المهتمة بالحصول على خدمات الحارس الإيطالي الشاب، لكن يوفنتوس يعتبر الأكثر رغبة في ضمه، من أجل خلافة الثنائي جيانلويجي بوفون، وفويتشيك تشيزني.

وكان دوناروما على أعتاب الانتقال إلى ريال مدريد قبل نحو عامين، لكن ميلان تمسك به، واستمر به الحال في سان سيرو.

ويعتقد المسؤولون في ميلان الآن، أن ريال مدريد هو السبب وراء رفض دوناروما تجديد عقده مع النادي.

وأشار التقرير إلى أنه رغم اهتمام الريال، فإن هناك صعوبة في وصول دوناروما لسانتياغو برنابيو، بسبب تألق البلجيكي تيبو كورتوا.

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#ريال مدريد
#ميلان
#جيانلويجي دوناروما

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