برشلونة يتخطى خيتافي بشق الأنفس

تخطى برشلونة عقبة ضيفه خيتافي بشق الأنفس بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ24 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدفا برشلونة كل من اللاعبين أنطوان غريزمان وسيرجي روبيرتو، وفي المقابل سجل هدف خيتافي اللاعب أنجل لويس رودريغز.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 52 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد خيتافي عند 42 نقطة وهو يحتل المركز الثالث.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة باستحواذ لبرشلونة على الكرة، مع التقدم إلى الأمام بحثًا عن التسجيل، لكن دون أي خطورة تُذكر في الربع ساعة الأول.

وتعرض جوردي ألبا للإصابة أثناء انطلاقه بالكرة، حيث سقط على الأرض في الدقيقة 18، ولم يستطع استكمال اللعب، وقرر المدير الفني كيكي سيتين الدفع بجونيور فيربو بدلا منه.

واستقبل برشلونة هدفا عبر نيوم لاعب خيتافي، والذي استغل ارتداد الكرة من تير شتيغن إثر تسديدة قوية من مولينا، لكن حكم المباراة ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو، بسبب تدخل صاحب الهدف بقوة على أومتيتي قبل وصول الكرة إليه.

ونجح أنطوان غريزمان في تسجيل الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 33، حيث تلقى تمريرة في العمق من ميسي، لينفرد بسوريا حارس خيتافي ويُسدد على يساره.

وضاعف سيرجي روبيرتو النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 39، حيث تلقى عرضية أرضية من البديل فيربو، وسدد على أقصى يسار سوريا حارس خيتافي.

وكاد ميسي أن يُضيف الهدف الثالث لبرشلونة، حيث حصل على ركلة حرة مباشرة، وسدد بقوة لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 42.

ومع بداية الشوط الثاني، دخل لاعبو خيتافي اللقاء بضغط عال على برشلونة، وأرسل أرامباري تسديدة قوية مرت أعلى مرمى تير شتيغن في الدقيقة 49.

وبالفعل نجح البديل أنخيل رودريغيز مهاجم خيتافي، في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 66، حيث استقبل كرة عرضية من زميله خايمي ماتا، وسدد على الطائر على يسار الحارس تير شتيغن.

وتألق الحارس تير شتيغن في التصدي لفرصة خطيرة من خيتافي، بتسديدة من أنخيل وارتدت أمام ماتا، لكن الحارس الألماني سبقه في تشتيت الكرة من على خط المرمى، في الدقيقة 71.

وأهدر غريزمان فرصة تسجيل الهدف الثالث لبرشلونة، في الدقيقة 73، حيث تلقى كرة عرضية من فاتي وانفرد بالحارس لكنه سدد بقوة أعلى المرمى.

وظهر ارتباك دفاع برشلونة، أمام ثنائية ماتا وأنخيل رودريغيز، مع الضغط العالي الذي لجأ له الضيوف بحثًا عن التعادل.

ودفع كيكي سيتين بإيفان راكيتيتش بدلا من آرثر ميلو، ثم أرتورو فيدال بدلا من أنسو فاتي، سعيًا للسيطرة على خط الوسط، ومحاولة تأمين النتيجة.

وواصل برشلونة إهدار الفرص، وهذه المرة عبر ميسي، الذي سدد من على حدود منطقة الجزاء، ومرت الكرة بجانب القائم الأيمن للحارس سوريا في الدقيقة 90.

وفشلت انتفاضة خيتافي لمحاولة اقتناص التعادل، لتنتهي المباراة بفوز البلوغرانا وحصد النقاط الثلاث.