برشلونة مهدد بفقدان أحد نجومه في الكلاسيكو

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة قد يفقد جهود أحد نجومه في مباراة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي، ريال مدريد، والمقررة مطلع شهر آذار/مارس القادم، ضمن أحداث الجولة الـ26 من الليغا.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسباني، فإن جوردي ألبا مهدد بالغياب عن المباريات لفترة تصل إلى 3 أسابيع.

وكان ألبا قد تعرض لإصابة في عضلة المقرب بالساق اليمنى خلال مواجهة برشلونة وخيتافي، أمس السبت، في الجولة الـ24 من الليغا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ألبا سيغيب عن برشلونة حال تأكد ابتعاده 3 أسابيع عن الملاعب، خلال مباريات إيبار وريال مدريد وريال سوسييداد بالليغا، بالإضافة إلى لقاء الذهاب ضد نابولي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن برشلونة سيفتقد أيضًا لخدمات الثنائي لويس سواريز وعثمان ديمبلي خلال الكلاسيكو المقبل.