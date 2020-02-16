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تطور جديد بين علاقة مانشستر يونايتد وبوغبا!

تاريخ النشر: 16/02/2020 - 09:25

تطور جديد بين علاقة مانشستر يونايتد وبوغبا!
النجم الفرنسي بول بوغبا (أ ب)
عرب ٤٨

حسم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، قراره حول إمكانية رحيل نجمه الفرنسي، بول بوغبا، عن صفوفه عقب نهاية الموسم الجاري.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن قرار رحيل بوغبا تم اتخاذه بالفعل، قبل أن يخرج وكيله مينو رايولا في الفترة الأخيرة بتصريحات مثيرة للجدل حول مستقبله.

وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد سيوافق على مغادرة بوغبا لأولد ترافورد خلال الصيف المقبل نظير 130 مليون إسترليني.

وأوضحت أن مسؤولي الشياطين الحمر يخططون لاستغلال أموال بوغبا في التعاقد مع جاك جريليش (أستون فيلا)، وجيمس ماديسون (ليستر سيتي).

وشددت الصحيفة أن التصريحات الأخيرة لرايولا عززت فقط وجهة نظر إدارة مانشستر يونايتد بأن وجود بوغبا بات سامًا في النادي الإنجليزي.

يذكر أن رايولا صرح بأنه يتحدث مع مسؤولي يوفنتوس بشأن بوغبا، كما أن اللاعب سيحسم مصيره بعد بطولة اليورو المقبلة.

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#مانشستر يونايتد
#بول بوغبا

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