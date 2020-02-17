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زيدان: يؤلمني خسارة نقطتين في ملعبنا

تاريخ النشر: 17/02/2020 - 08:17

زيدان: يؤلمني خسارة نقطتين في ملعبنا
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

أبدى مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، استيائه بعد تعادل فريقه أمام سيلتا فيغو بنتيجة هدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ24 من الليغا.

وذكر زيدان خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "الركلة التي تعرضت لها على خط التماس؟ لم يحدث شيء سيء، وأنا بخير".

وأضاف "يؤلمني أن نخسر نقطتين في ملعبنا، وسيلتا فيغو فريق جيد ولا يستحق مكانه في أسفل الجدول، لكني حزين للتعادل بعد الجهد الكبير الذي بذلناه، وأحيانًا يمكن مناقشة أخطائنا، ولكن دينيس سواريز مرر كرة رائعة".

وتابع "من الصعب أن تلعب 90 دقيقة كل 4 أيام، الهدف الأول أعتقد أنه جاء بسبب خطأ، لكن في العموم نحن لا نرتكب مثل هذه الأخطاء".

وعن تغييراته، أجاب "أردت أن ندافع بشكل أكبر، ولم أخرج مارسيلو من الملعب لأنه كان جيدًا، وصحيح أننا خسرنا نقطتين، لكن هناك أشياء جيدة".

وحول عودة هازارد، علق "سعيد بعودته، وهو لعب لمدة 70 دقيقة، وكان من المُقرر أن يلعب بقدر الإمكان، وقدم أداءً جيدًا للغاية، ونحن سُعداء به ونعرف ما يمكنه تقديمه لنا، وفي الهدف الثاني كان مهما جدًا".

وأردف "أداء بيل؟ أحببت كل شيء قدمه، وأعتقد أنه لعب مباراة جيدة، وعلينا أن نفكر أن هناك الكثير ينتظرنا، ويجب أن نفكر فيما نقدمه على أرض الملعب ونعمل بشكل أفضل".

وعن ضعف الفريق دفاعيًا بطريقة (4-3-3) أجاب "لا أعتقد أن هذه الطريقة أضعفتنا، وصحيح في الهدف الأول نحن لم نتمركز بشكل جيد، لكن مثل هذه الأشياء واردة وقد تحدث مرة أخرى، ويجب أن نهتم بالتفاصيل ونركز دائمًا، لأننا نواجه منافسين جيدين".

ونوه "كيف تركت البرنابيو؟ بخيبة أمل، لقد ارتكبنا خطأ في الهدف الأول، وبعد ذلك كنا أفضل بكثير في الشوط الثاني، لكن في نهاية المباراة نجح الخصم في إفساد كل شيء".

وزاد "ستكون لدينا مباريات أكثر تعقيدًا، ولكن بدنيًا أعتقد أننا نستطيع أن نتحسن، حيث لم نكن سيئين في هذا الجانب، وبدأنا بشكل جيد وسجلنا، وأعتقد أننا نستطيع التحسن في العديد من الأمور، وأيضًا على المستوى الدفاعي لأننا سنواجه منافسين أفضل كثيرًا".

واختتم "9 نقاط خسرناها على أرضنا؟ لا شيء يحدث لنا في البرنابيو، فنحن متصدر جدول ترتيب الليغا، وخسارة النقاط أمر وارد في كرة القدم، ونعلم أنه يتعين علينا تحسين بعض التفاصيل والتركيز حتى النهاية، لأننا بذلنا الجهد وخسرنا نقطتين".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#زين الدين زيدان
#ريال مدريد
#سيلتا فيغو
#الدوري الإسباني

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