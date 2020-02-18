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مدرب ليفربول يضع شرطا للتعاقد مع فيرنر!

تاريخ النشر: 18/02/2020 - 19:15

مدرب ليفربول يضع شرطا للتعاقد مع فيرنر!
المدرب الألماني يورغن كلوب (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فرقا أوروبية عدة تتنافس على التعاقد مع نجم لايبزيج الألماني، تيمو فيرنر، في ظل تألقه مع فريقه وسجله التهديفي أمام الفرق المنافسة.

ويعد ليفربول من بين أكثر الفرق المهتمة بخدمات الألماني، إذ يرغب مدرب "الريدز" يورغن كلوب، في تعزيز صفوفه به، ما يضفي قوة هجومية أكبر على "ماكينة" ليفربول الهجومية.

إلاّ أن ضم تيمو فيرنر لن يكون بالأمر الهين على ما يبدو.

فقد ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن كلوب سيحاول ضم فيرنر، لكن شريطة، أن يتقبل دور المهاجم الثاني في الفريق خلف البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وأضافت "كلوب، يرغب في الحفاظ على الثلاثي الناري فيرمينو، صلاح وماني"، مضيفا أن المدرب الألماني يفضل أن يستهل المهاجم روبيرتو فيرمينو المباريات، ما يعني أن تيمو فيرنر سيجلس على دكة البدلاء.

ولفت المصدر ذاته أن كلوب، واثق جدًا من قدرة تيمو فيرنر على التأقلم بشكل جيد في الدوري الإنجليزي، إلاّ أنه لا يعرف الآن إن كان المهاجم الألماني سيقبل بالجلوس على دكة البدلاء.

يذكر أن القيمة السوقية لتيمو فيرنر (23 عامًا) تبلغ حاليًا حوالي 75 مليون يورو، حسب ما أورد موقع "ترانسفير ماركت".

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#ليفربول
#يورغن كلوب
#تيمو فيرنر
#لايبزيج

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