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نيمار يغيّر موقفه حول مصيره مع سان جيرمان

تاريخ النشر: 19/02/2020 - 17:34

نيمار يغيّر موقفه حول مصيره مع سان جيرمان
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، غير موقفه من البقاء مع فريقه.

وكان نيمار حريصًا على مغادرة سان جيرمان الصيف الماضي، والعودة إلى برشلونة، قبل أن يقرر البقاء في النهاية بعد فشل المفاوضات بين الناديين، على أمل تحقيق حلمه في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن نيمار لا يستبعد مطلقًا تجديد عقده مع باريس، والاستمرار لما بعد صيف 2022، موعد نهاية عقده الحالي.

وتعرض نيمار للعديد من الإصابات على مدار العامين الماضيين، لكنه الآن عاد للعب من جديد ويسعى لتعويض ما فاته مع باريس، وفقا لمصادر خاصة للصحيفة مقربة من اللاعب.

وأكدت تلك المصادر للصحيفة أن نيمار يتقبل الآن فكرة البقاء في سان جيرمان حتى بعد موعد انتهاء عقده الحالي.

وكان إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، قد صرح في وقتٍ سابق، بأن ناديه سيجدد المفاوضات مع سان جيرمان بالصيف المقبل، من أجل استعادة نيمار.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان

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