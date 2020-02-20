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أول تعليق لصلاح حول الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

تاريخ النشر: 20/02/2020 - 17:56

أول تعليق لصلاح حول الخسارة أمام أتلتيكو مدريد
(فيسبوك)
عرب ٤٨ ووكالات

وجه الدولي المصري و مهاجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، رسالة قوية عقب الخسارة بهدف دون رد، أمام أتلتيكو مدريد بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في معقل الروخيبلانكوس "واندا ميتروبوليتانو".
ونشر صلاح عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، صورا له من المباراة ضد أتلتيكو مدريد، معلقا: "أنفيلد ينتظركم"، في إشارة منه إلى أن ما حدث في مباراة الذهاب قد حدث، وأن مواجهة الإياب المقررة في 11 آذار/ مارس على ملعب "أنفيلد"، معقل ليفربول، ستكون حاسمة لتحديد المتأهل إلى دور الثمانية.

ويتطلع صلاح ورفاقه لتجاوز عقبة أتلتيكو مدريد، من خلال تكرار سيناريو مباراة برشلونة في الموسم الماضي، عندما عوض "الريدز" خسارته ذهابا في إسبانيا بثلاثية نظيفة، بالفوز إيابا على أرضه برباعية نظيفة، ليواصل ليفربول بعدها طريقه للتتويج بلقب أعرق مسابقة في "القارة العجوز".

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#محمد صلاح
#ليفربول
#تصريح
#أتلتيكو مدريد

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