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يوفنتوس يجهز عرضا جديدا للتعاقد مع بوغبا

تاريخ النشر: 21/02/2020 - 09:40

يوفنتوس يجهز عرضا جديدا للتعاقد مع بوغبا
النجم الفرنسي بول بوغبا (وكالات)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي يحضر عرضا جديدا من أجل ضم نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، في الميركاتو الصيفي القادم.

وكانت العديد من التقارير، أكدت أن مانشستر يونايتد ينوي بيع بوغبا في الصيف المقبل، كما أن اللاعب مصر على الرحيل من "أولد ترافورد".

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن إدارة اليوفي ستعرض على مانشستر يونايتد خدمات النجم الويلزي آرون رامزي، بالإضافة إلى 50 مليون إسترليني.

وسبق أن كشفت تقارير بريطانية أن النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب الشياطين الحمر، مهتم بضم رامزي، بسبب رغبته في إعادة بناء الفريق اعتمادًا على لاعبين بريطانيين من أصحاب الخبرات في البريمييرليغ.

وشددت الصحيفة على أن العودة إلى يوفنتوس تظل الرغبة الأولى لدى بوغبا في الميركاتو الصيفي المقبل.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#يوفنتوس
#بول بوغبا
#مانشستر يونايتد
#آرون رامزي

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