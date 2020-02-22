مانشستر سيتي يتخطى ليستر بهدف يتيم

تخطى مانشستر سيتي عقبة مضيفه ليستر سيتي بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح مانشستر سيتي، اللاعب غابرييل جيسوس.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 57 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد ليستر سيتي عند 50 نقطة وهو يحتل المركز الثالث.

مجريات المباراة:

أتت الفرصة الأولى في المباراة، في الدقيقة الثامنة لصالح ليستر سيتي، بعدما انفرد فاردي بالحارس إيدرسون، مسددًا كرة أرضية قوية اصطدمت بالقائم.

ورد عليه محرز في الدقيقة التاسعة، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها شمايكل بنجاح.

وفي الدقيقة 16، مهد أغويرو كرة مميزة لغوندوغان، الخالي تمامًا من الرقابة داخل منطقة الجزاء، ليصوب الأخير كرة ضعيفة تصدى لها شمايكل بالقدم، وأخرجها إلى ركلة ركنية.

وتحصل مانشستر سيتي على مخالفة في الدقيقة 32، نفذها دي بروين بتسديدة مباشرة، ذهبت أعلى العارضة.

ورد عليه ماديسون بكرة ثابتة سددها بإتقان، إلا أن إيدرسون أخرجها إلى ركلة ركنية، في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 53، أطلق دي بروين كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، تألق شمايكل في التصدي لها.

وأجرى غوارديولا التبديل الأول لمانشستر سيتي، بنزول أوتاميندي على حساب لابورت في الدقيقة 58.

وتحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء، في الدقيقة 61، بعدما سدد غوندوغان كرة اصطدمت بيد اللاعب برايت، لكن أغويرو أهدرها مسددًا في وسط المرمى، حيث أبعدها شمايكل.

وبعدها بدقيقة انفرد أغويرو بشمايكل، إلا أن الحارس الدنماركي واصل تألقه، وصد تسديدة المهاجم الأرجنتيني.

وعاد ليستر لتشكيل الخطورة على مرمى مانشستر، بتسديدة على الطائر من فاردي في الدقيقة 71، مرت إلى جوار القائم.

ودفع غوارديولا بورقته الثانية في الدقيقة 77، بنزول جيسوس على حساب أغويرو، ومباشرة عقب نزوله، سدد المهاجم البرازيلي كرة تصدى لها شمايكل بنجاح.

ونجح مانشستر سيتي في افتتاح التسجيل، في الدقيقة 80، بعد توغل من محرز وسط دفاعات ليستر سيتي، حيث مرر كرة مميزة لجيسوس، الذي انفرد بشمايكل مسددًا في الزاوية الضيقة.

وأطلق بيرناردو سيلفا كرة قوية، من على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 87، مرت إلى جوار القائم، لينتهي بعدها اللقاء بفوز مانشستر سيتي بهدف دون رد.