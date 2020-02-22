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مدرب نابولي: لدينا الفرصة لإقصاء برشلونة!

تاريخ النشر: 22/02/2020 - 10:10

مدرب نابولي: لدينا الفرصة لإقصاء برشلونة!
المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكر مدرب نابولي الإيطالي، جينارو غاتوزو، أن فريقه لديه الفرصة للتأهل وإقصاء برشلونة من بطولة دوري أبطال أوروبا، قبيل المواجهة بينهما في ذهاب ثمن النهائي الثلاثاء القادم بملعب "سان باولو".

وقال غاتوزو في تصريحات أدلى بها لشبكة سكاي سبورتس بعد الفوز على بريشيا 2-1 في الدوري "برشلونة فريق كبير، يمكنه أن يخلق لنا الكثير من المتاعب. يجب أن نستعد للقاء جيدا ونلعب وفق خياراتنا".

وكاد نابولي أن يخسر مساء الجمعة 1-0 أمام بريشيا، إلا أنه تمكن من قلب الطاولة وإدراك التعادل بركلة جزاء نفذها لورنزو إنسيني ثم إحراز هدف الفوز الذي حمل توقيع فابيان رويز.

واعتبر غاتوزو، الذي تسلم مسؤولية نابولي خلفا لكارلو أنشيلوتي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن الفريق الإيطالي يحظى بـ"لاعبين أقوياء"، معترفا في الوقت ذاته أن انخفاض المعنويات والثقة خلال الأسابيع الأولى كان أمرا مقلقا بالنسبة له.

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#جينارو غاتوزو
#نابولي
#برشلونة
#دوري أبطال أوروبا

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