غوارديولا: سنقاتل حتى النهاية من أجل دوري الأبطال

حث مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، لاعبيه على إظهار شخصيتهم والقتال حتى آخر ثانية في مباراتهم القادمة أمام ريال مدريد الإسباني، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكر غوارديولا بعد الفوز 1-0 على ليستر في الدوري الإنجليزي الممتاز "سيتعين علينا إظهار شخصيتنا المتميزة، نريد القتال حتى النهاية من أجل هذا اللقب".

وتابع "هذا هو الاختبار الحقيقي. ملوك البطولة في مواجهة فريق غير معتاد على خوض مثل هذه المباريات كثيرا، لأن أفضل أداء لنا كان الوصول لقبل النهائي".

ونوه "لكن إذا أردت فعل هذا (الفوز باللقب) سيكون عليك مواجهة مثل هذه الفرق عاجلا أو آجلا. وسيكون عليك الفوز على ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ".

وأضاف غوارديولا "إذا نجحنا في المهمة سنكون في قمة السعادة. وإن لم ننجح سنحاول في الموسم المقبل".