مدرب برشلونة: نابولي سيظهر بنسخة استثنائية

شدد مدرب برشلونة الإسباني، على أن المباراة أمام نابولي الإيطالي ستكون صعبة، غدا الثلاثاء، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكر سيتين خلال المؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية "تميل جميع الفريق إلى بذل قصارى جهدها خلال مواجهتنا، وستكون مباراتنا قوية ضد نابولي، ونأمل أن نكون الأفضل، حيث رأينا بالفعل ما يمكنهم القيام به، وسوف يظهرون بنسخة استثنائية".

وأضاف "نحن نشعر بإيجابية، وواثق من ديناميكية الفريق ونتمنى أن يستمر مستوانا على هذا النحو".

وتابع "لا شك أن هذه هي أول مباراة لي في دوري الأبطال، ولدي دوافع، ومن العاطفي بالنسبة لي أن أبدأ هذه الرحلة في مثل هذا الملعب المليء بالعاطفة والتاريخ، وأعتقد أنها ستكون مثيرة".

وعن تصريحات غاتوزو عنه، علق "أنا ممتن جدًا له على كلماته، ولدي ذكريات جيدة ضده مع بيتيس في ميلانو، وفابيان ولوسيلسو منحا فريقي الفوز، وكانت مباراة للذكرى، وآمل أن يحدث الشيء نفسه في مواجهة الغد".

وأردف "استعادة الكرة؟ لا أعرف إذا كنا نحتاج 6 أو 8 ثوان لاستعادة الكرة، لكننا نعرف أن هناك أشياء نريد تنفيذها وذلك أحدها، فهو جزء مهم لتطورنا، ونريد القيام به في المباريات، ولقاء الغد سيكون مهما".

وحول فيروس كورونا، أجاب "لست قلقا على فريقي، وأرسل تضماني لكل المتضررين هنا، وآمل أن يتم إيجاد حلا في أقرب وقت ممكن".

ونوه "لدي علاقة جيدة مع فابيان رويز، وأعرف أنه محبوب هنا أيضًا، فهو تطور بشكل رائع، وسعيد من أجله، وآمل ألا نرى أفضل نسخة منه غدًا، وننجح في إيقافه، فهو ليس مجرد لاعب رائع، بل شخص عظيم".

واستكمل "كل مدرب له خصائصه، ولا يوجد مدربين متشابهين، فهناك دائمًا تغييرات، والحقيقة أن المقارنة بيني وبين غاتوزو أن كلا منا وصل في مواقف مختلفة، لكننا نحاول ترك بصمتنا".

وعن الكلاسيكو، أجاب "إنها مسابقتان مختلفتان، ولدينا غدًا مباراة يجب أن نخوضها بتركيز كبير، والمباراة التالية هي منافسة أخرى، وجميع المباريات مهمة".

واستكمل "هناك العديد من الأشياء التي يجب أخذها في الاعتبار ضد نابولي، ونعطي قيمة كبيرة للاعبين في صفوفهم، حيث يمكنهم صناعة الفارق دائمًا".

وواصل "ميسي لاعب كرة قدم رائع، ويقوم بما يقوم به منذ 14 أو 15 عاما، وهذا هو الفارق الذي أراه، حيث لم نر لاعبًا يتمتع بقدر كبير من الاستمرارية مثله، واستمتعت أيضًا بمارادونا كثيرًا ومع كرويف، فهم جعلونا نحب كرة القدم".

واختتم "أومتيتي أو لينجليت؟ الاثنان في حالة رائعة، وسيكون قرارًا أتخذه الليلة، في الساعة الثالثة صباحًا، لكنه سيعتمد قليلًا على بعض الفروق الدقيقة، فهما متشابهان للغاية، لكن لديهما أشياء مختلفة، وسأعتمد عليهما حتى نهاية الموسم".