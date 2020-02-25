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بسبب كورونا: مباراة يوفنتوس والإنتر بدون جمهور

تاريخ النشر: 25/02/2020 - 09:29

بسبب كورونا: مباراة يوفنتوس والإنتر بدون جمهور
(أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن مباراة القمة بين فريقي يوفنتوس وإنتر ميلان ضمن الجولة الـ26 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي، والمقررة مطلع آذار/مارس القادم، ستقام بدون جمهور بسبب فيروس كورونا.

وذكر وزير الرياضة فينسنزور سبادفورا، في تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة قررت قبول طلب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بالاستمرار في لعب اللقاء، ولكنه سيقام دون جمهور.

وأضاف "بالنظر إلى المطالبات التي جاءت من مجتمع الرياضة، قررنا السماح بخوض المباريات دون جمهور".

وانتظارا لاتخاذ الدوري الإيطالي لقرارات نهائية، ستقام مباريات "أودينيزي-فيورنتينا، وميلان-جنوى، وبارما-بسبال، وساسولو-بريشيا، وسامبدوريا-فيرونا، ويوفنتوس-إنتر"، دون جمهور.

وتوفى في إيطاليا 7 أشخاص وأصيب 220 آخرين بفيروس كورونا في شمال البلاد، ما تسبب في حالة تأهب قصوى.

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#يوفنتوس
#إنتر ميلان
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