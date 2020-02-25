  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

بوغبا: ليفربول يستحق التواجد في صدارة البريمييرليغ

تاريخ النشر: 25/02/2020 - 21:10

بوغبا: ليفربول يستحق التواجد في صدارة البريمييرليغ
النجم الفرنسي بول بوغبا (أ ب)
عرب ٤٨

أكد نجم مانشستر يونايتد، بول بوغبا، أن ليفربول يستحق التواجد في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 22 نقطة عن أقرب مطارديه.

ويحتاج الريدز إلى 4 انتصارات فقط لتحقيق لقب البريمييرليغ للمرة الأولى منذ 30 عامًا.

وقال بوغبا في تصريحات لشبكة "ESPN": "كلاعب في مانشستر يونايتد، وفي ظل التنافس التاريخي بيننا، فلا نريدهم أن يفوزوا".

وأضاف "لا نريد أن يفوز أي فريق آخر غيرنا، لكن بصفتي محبًا لكرة القدم ولاعبًا محترمًا لفريق منافس، يجب أن أقول إنهم يستحقون أن يكونوا في مكانهم اليوم".

وتابع "هناك فارق كبير بينهم وبين أي فريق آخر، فهم لم يخسروا مباراة واحدة في الدوري حتى الآن، واللقب بات بين أيديهم".

وواصل "قدموا موسما أفضل من العام الماضي عندما فازوا بدوري الأبطال، والموسم الذي سبقه عندما خسروا في النهائي أمام ريال مدريد".

وغاب بوغبا عن معظم مباريات الموسم الحالي لمانشستر يونايتد، بسبب إصابة في الكاحل.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#مانشستر يونايتد
#بول بوغبا
#ليفربول
#الدوري الإنجليزي

حوارات

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مانشستر يونايتد يخطط لحسم صفقة مميزة
مانشستر يونايتد يخطط لحسم صفقة مميزة

2020-02-25

مدرب شباب الطيبة: نسعى لحسم الصعود بأسرع وقت
مدرب شباب الطيبة: نسعى لحسم الصعود بأسرع وقت

2020-02-25

بايرن ميونخ يواجه عقبة في ضم ساني
بايرن ميونخ يواجه عقبة في ضم ساني

2020-02-25

الأكثر قراءة

دمشق: 6 قتلى بالغارات الإسرائيلية بينهم شهيدا الجهاد الإسلامي

دمشق: 6 قتلى بالغارات الإسرائيلية بينهم شهيدا الجهاد الإسلامي

2020-02-24
غارات للاحتلال على غزة ورشقات صاروخية باتجاه الجنوب

غارات للاحتلال على غزة ورشقات صاروخية باتجاه الجنوب

2020-02-24
كورونا: نفاد وشيك لمستلزمات الوقاية من الصيدليات

كورونا: نفاد وشيك لمستلزمات الوقاية من الصيدليات

2020-02-24
المزرعة: إصابة شخصين في جريمة إطلاق نار

المزرعة: إصابة شخصين في جريمة إطلاق نار

2020-02-24
540 ضابط طيران ضد تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة

540 ضابط طيران ضد تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة

2020-02-24