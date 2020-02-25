بوغبا: ليفربول يستحق التواجد في صدارة البريمييرليغ

أكد نجم مانشستر يونايتد، بول بوغبا، أن ليفربول يستحق التواجد في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 22 نقطة عن أقرب مطارديه.

ويحتاج الريدز إلى 4 انتصارات فقط لتحقيق لقب البريمييرليغ للمرة الأولى منذ 30 عامًا.

وقال بوغبا في تصريحات لشبكة "ESPN": "كلاعب في مانشستر يونايتد، وفي ظل التنافس التاريخي بيننا، فلا نريدهم أن يفوزوا".

وأضاف "لا نريد أن يفوز أي فريق آخر غيرنا، لكن بصفتي محبًا لكرة القدم ولاعبًا محترمًا لفريق منافس، يجب أن أقول إنهم يستحقون أن يكونوا في مكانهم اليوم".

وتابع "هناك فارق كبير بينهم وبين أي فريق آخر، فهم لم يخسروا مباراة واحدة في الدوري حتى الآن، واللقب بات بين أيديهم".

وواصل "قدموا موسما أفضل من العام الماضي عندما فازوا بدوري الأبطال، والموسم الذي سبقه عندما خسروا في النهائي أمام ريال مدريد".

وغاب بوغبا عن معظم مباريات الموسم الحالي لمانشستر يونايتد، بسبب إصابة في الكاحل.