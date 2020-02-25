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مانشستر يونايتد يخطط لحسم صفقة مميزة

تاريخ النشر: 25/02/2020 - 21:18

مانشستر يونايتد يخطط لحسم صفقة مميزة
المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي يستهدف حسم صفقة مميزة خلال الشهر الجاري.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن"، فإن مسؤولي مانشستر يونايتد يأملون في وضع اللمسات الأخيرة على صفقة جاك جريليش لاعب وسط أستون فيلا، خلال الشهر الجاري.

وأشارت إلى أن شعور مسؤولي المان يونايتد بالقلق، وراء رغبتهم في عقد اتفاق مبكر بشأن انتقال جريليش إلى ملعب أولد ترافورد.

وقالت "ذا صن"، إن القيمة السوقية لجريليش تبلغ 80 مليون جنيه إسترليني، رغم أنه يزعم وجود شرط جزائي في عقد اللاعب بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني فقط.

وأضافت أن أموال صفقة جريليش سيتم إعادتها إلى مانشستر يونايتد من خلال بيع الفرنسي بول بوغبا خلال الصيف المقبل.

يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن برشلونة وريال مدريد مهتمان أيضًا بضم جريليش في الصيف المقبل.

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#مانشستر يونايتد
#أولي جونار سولسكاير
#جاك جريليش
#أستون فيلا
#برشلونة
#ريال مدريد

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