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نجم ليفربول السابق: صلاح لا يحصل على التقدير لسببين!

تاريخ النشر: 25/02/2020 - 15:24

نجم ليفربول السابق: صلاح لا يحصل على التقدير لسببين!
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

اعتبر نجم ليفربول السابق، جيمي كاراغر، أن النجم المصري محمد صلاح، لا يحصل على التقدير الكبير من جماهير الفريق، على الرغم من إحرازه 15 هدفا في البريمييرليغ هذا الموسم.

وذكر كاراغر في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أن صلاح يُنظر إليه على أنه من الطراز العالمي من قبل الجميع خارج ليفربول، لكنه يحظى بقليل من التقدير من جانب مشجعي النادي".

وأضاف "تعرض صلاح لتراجع في المستوى مقارنة بموسمه الأول، لكنه لن يسجل أبدًا 47 هدفًا كل موسم".

وتابع "أعتقد أن ليفربول لديه ستة لاعبين على مستوى عالمي، وهم أليسون بيكر، ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان ديك، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو وصلاح".

وأكمل "إذا سألت مشجعي ليفربول عما إذا كان يمكنهم التفريط في الخمسة الآخرين مقابل الكثير من الأموال، سيقولون لا، لكن إذا وصل عرض لصلاح مقابل 130 مليون جنيه إسترليني سيفكرون في الأمر".

وأوضح "لهذا السبب أقول إنه لا يُقدّر حقًا".

وحدد كاراغر سببين لعدم حصول صلاح على التقدير الذي يستحقه.

وقال "محمد صلاح ليس جناحًا، هو مهاجم على الأطراف، لا شك أن هناك جانبًا أنانيًا في لعبه، عندما يكون في وضع التسديد، يبدو وكأنه يتساءل هل يمكنني التسجيل؟ هو لا يبحث أبدًا عن التمرير وهذا أمر مُحبط في بعض الأحيان".

وتابع "هو ليس قويًا مثل ماني، أو في ذكاء فيرمينو، لذلك يخسر الكرة كثيرًا في مواقف مثل هذه".

ومع ذلك، يعتقد كاراغر أنه يجب التغاضي عن هذه الإحباطات لسبب أهم، وهو الأرقام الهائلة التي تشير إلى أهمية صلاح بالنسبة لليفربول.

وأوضح "صلاح يصنع الكثير من الأهداف، ليونيل ميسي هو الوحيد في الدوريات الخمس الكبرى، الذي يسجل ويصنع أكثر منه منذ انضمامه إلى ليفربول".

وأردف "الشيء الذي يعجبني فيه هو أنه لا يصاب كثيرًا، حيث خاض 98 مباراة مع ليفربول من أصل 103".

واستطرد "إذا نظرت إلى الفارق الزمني بين أهدافه، فقد يكون هناك من هم أفضل منه، لكن إذا كنت مدربًا، فأنا أريده أن يلعب أسبوعًا تلو الآخر ولا يغيب أبدًا".

وأكمل "هناك أقاويل منتشرة عن حلم ليفربول بضم كيليان مبابي، وربما هذا ليس واقعيًا، هناك حديث أيضًا عن جادون سانشو، وربما يكون هذا واقعيًا".

وزاد "مبابي من الطراز العالمي، وربما يتفوق على ميسي ورونالدو، أما سانشو على وشك أن يصبح من الطراز العالمي".

وأضاف "لكنني أعتقد أنه سيكون من الصعب عليهما في أول عامين ونصف في ليفربول، كسر الأرقام التي حققها صلاح، لهذا السبب يتعين على النادي أن يكون حذرًا، فميسي هو الوحيد في أوروبا الذي يتفوق على اللاعب المصري".

وأوضح "ليفربول بحاجة إلى مهاجم جديد، لأن صلاح ربما يشارك في أولمبياد طوكيو، ومن بعدها كأس أمم أفريقيا".

وأتم "لكن لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يفكروا في بيع صلاح".

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#ليفربول
#محمد صلاح
#جيمي كاراغر
#ليونيل ميسي

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