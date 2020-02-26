بايرن ميونخ يسحق تشيلسي بثلاثية نظيفة

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزا خارجيا على نظيره تشيلسي الإنجليزي بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز ثلاثية بايرن ميونخ كل من اللاعبين سيرج غنابري (هدفان) وروبرت ليفاندوفسكي.

مجريات المباراة:

شكل بايرن الخطورة الأولى في المباراة، عبر توماس مولر في الدقيقة الأولى، الذي سدد من على حدود منطقة الجزاء بين يدي كاباييرو.

وأتى الرد من خلال مونت، الذي انطلق من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، وسدد إلى جوار القائم في الدقيقة التاسعة.

وانفرد ليفاندوفسكي بكاباييرو في الدقيقة 15، بعد بينية مميزة من تياغو ضربت دفاعات تشيلسي، إلا أن الحارس الأرجنتيني تألق أمام تسديدة المهاجم البولندي، وأخرج الكرة إلى ركلة ركنية.

ومن جديد تألق كاباييرو، بعدما مرر مولر كرة سحرية جعلت ليفاندوفسكي منفردا في الدقيقة 27، إلا أن حارس البلوز تصدى للقناص البافاري.

وواصل بايرن زحفه تجاه مرمى البلوز، بتسديدة رائعة من مولر في الدقيقة 29، مرت بقليل إلى جوار القائم.

وارتقى مولر في الدقيقة 35 لكرة عرضية من ليفاندوفسكي، مسددًا رأسية متقنة اصطدمت بالعارضة.

وتلاعب ألونسو ببافارد في الدقيقة 43، وسدد كرة أرضية تصدى لها نوير بنجاح، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 48، انفرد مونت بنوير، وسدد كرة ضعيفة تصدى لها الحارس الألماني، وتابعها باركلي بتصويبة قوية أبعدها نوير من جديد.

وافتتح بايرن ميونخ التسجيل في الدقيقة 51، بعدما مرر غنابري الكرة لليفاندوفسكي في الجانب الأيسر من منطقة الجزاء، ليعيدها المهاجم البولندي إليه من جديد، ليسدد الألماني مباشرة في الشباك الخالية.

وانهار تشيلسي بعدها، حيث تمكن بايرن من تعزيز تقدمه بلقطة مشابهة للهدف الأول، بعدما تبادل غنابري الكرة مع ليفاندوفسكي من جديد، لينطلق الألماني في الجانب الأيسر من منطقة الجزاء، ويسدد كرة أرضية فشل كاباييرو في التصدي لها، في الدقيقة 54.

وكان غنابري قريبا من تسجيل الهاتريك، في الدقيقة 59، بعدما تلقى عرضية من مولر، ليسدد كرة مباشرة بيمناه علت العارضة.

وتدخل لامبارد في الدقيقة 61، بإجراء تبديلين دفعة واحدة، بنزول كل من أبراهام وويليان على حساب جيرو وباركلي، وتبعه فليك بالتبديل الأول لبايرن، في الدقيقة 66، بدخول كوتينيو بدلا من كومان المصاب.

ودفع لامبارد بورقته الأخيرة في الدقيقة 73، بنزول بيدرو على حساب أزبلكويتا.

وأضاف بايرن الهدف الثالث في الدقيقة 76، بعد انطلاقة مميزة من ديفيز في الجانب الأيسر، تلاعب خلالها بكريستينسن، ليمرر كرة سحرية لليفاندوفسكي أمام المرمى، ليطلق الأخير رصاصة الرحمة.

وازدادت معاناة تشيلسي بطرد ألونسو في الدقيقة 83، بعد رجوع حكم المباراة إلى تقنية الفار، التي أظهرت اعتداءه بدون كرة على ليفاندوفسكي، وبعدها دفع مدرب بايرن بتوليسو على حساب غنابري.

وفي الدقيقة 90 أجرى فليك التبديل الثالث، بنزول غوريتسكا محل تياغو، لينتهي اللقاء بعدها بفوز العملاق البافاري بثلاثية نظيفة.