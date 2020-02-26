برشلونة ونابولي يفترقان بالتعادل

افترقا فريقا برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدف نابولي اللاعب درايس ميرتينز، وفي المقابل سجل هدف برشلونة اللاعب أنطوان غريزمان.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في 18 آذار/مارس المقبل، بملعب كامب نو، في لقاء الإياب، لحسم المتأهل للدور ربع النهائي.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة باستحواذ وتمريرات لبرشلونة وسط تراجع نابولي، وجاءت الفرصة الأولى في المباراة بعد مرور 8 دقائق، بعدما اتسلم ميسي الكرة وسدد من على حدود المنطقة كرة فوق العارضة.

ورد ميرتينز بفرصة أولى لنابولي، بعدما مر في الناحية اليسرى وسدد كرة وصلت سهلة لأحضان الحارس تير شتيغن.

وتقدم نابولي بالهدف الأول في المباراة بالدقيقة 30، بعد خطأ من فيربو الظهير الأيسر لبرشلونة في الاحتفاظ بالكرة، لينجح زيلينسكي في قطع الكرة والتوغل ليمرر إلى ميرتينز في الناحية الأخرى، ويسددها البلجيكي صاروخا سكن مرمى الحارس شتيغن.

وكاد مانولاس أن يكرر فعلته في شباك برشلونة مثلما سجل مع روما قبل عامين، ففي الدقيقة 42، هيأ كاييخون الكرة برأسية إلى اليوناني أمام المرمى، ليلمسها مدافع نابولي لتمر بجوار القائم الأيسر لشتيغن.

وأحرز غريزمان هدف التعادل في الدقيقة 57، بعد تمريرة سحرية من بوسكيتس ضرب بها ماريو روي الظهير الأيسر لنابولي، لتصل إلى سيميدو الذي مرر الكرة مباشرة إلى الفرنسي الذي سجل.

وبمجهود فردي رائع من إنسيني، انطلق في الجهة اليسرى وتوغل ومر من بين فيدال وبيكيه وسدد كرة أرضية ينجح شتيغن في إبعادها عن مرماه.

وأهدر كاييخون انفرادًا بالمرمى في الدقيقة 63، بعد خطأ بوسكيتس في التمرير لتصل إلى فابيان رويز وبدوره مررها إلى ميليك الذي وجد الجناح في الناحية اليمنى وحيدًا، لينفرد الإسباني ويسدد الكرة تألق شتيغن وأبعدها ببراعة عن مرماه.

وأضاع إنسيني فرصة تسجيل هدف التقدم لنابولي، بعد لمسة سحرية من زيلينسكي الذي قابل عرضية برأسه بطريقة رائعة لتصل إلى الجناح الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر لبرشلونة.

وحاول ميسي الهروب من حصار لاعبي نابولي، وفي الدقيقة 86 توغل من الناحية اليمنى ومرر الكرة إلى البديل آرثر الذي سدد من خارج المنطقة بعيدة عن المرمى.

وحصل أرتورو فيدال، لاعب وسط برشلونة، على البطاقة الحمراء في الدقيقة 89، بعد تدخل عنيف مع ماريو روي حصل على إثره على البطاقة الصفراء الأولى، قبل أن يحصل على بطاقة ثانية بعد شجاره مع لاعب نابولي.