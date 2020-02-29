بسبب كورونا: تأجيل مباراة القمة بين إنتر ويوفنتوس

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن تأجيل 5 مباريات بالدوري، والتي كان من المقرر إقامتها هذا الأسبوع بدون جمهور، لتقام في 13 أيار/مايو القادم، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووفقًا لبيان الاتحاد الإيطالي، فإنه تقرر تأجيل 5 مباريات من الجولة الـ26 بالدوري، وهي يوفنتوس ضد إنتر ميلان، بارما أمام سبال، ميلان ضد جنوى، ساسولو أمام بريشيا، وأودينيزي ضد فيورنتينا.

وكان الاتحاد الإيطالي قد قرر إقامة هذه المباريات بدون جمهور في وقت سابق، بسبب زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن المباريات المؤجلة سيتم خوضها يوم 13 أيار/مايو المقبل.

وأوضح أن المباراة النهائية لبطولة كأس إيطاليا تقرر إقامتها يوم 20 أيار/مايو المقبل.