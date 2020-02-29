تشيلسي يتعادل خارجيا أمام بورنموث

تعادل تشيلسي في مباراته الخارجية أمام بورنموث بهدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا تشيلسي كل من اللاعب ماركوس ألونسو، وفي المقابل سجل هدفي بورنموث اللاعبين جيفرسون أندريس ليرما وجوشوا كينغ.

وبهذا التعادل رفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 45 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد بورنموث عند 27 نقطة وهو يحتل المركز السابع عشر.

مجريات المباراة:

شكل بورنموث الخطورة الأولى في المباراة بالدقيقة الرابعة، بعدما تلقى بيلينغ عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة تألق كاباييرو في التصدي لها.

وانخفض مستوى المباراة، مع استحواذ تشيلسي على الكرة بصورة أكبر، دون تشكيل خطورة تذكر.

ومُهدت الكرة أمام مونت في منطقة الجزاء، في الدقيقة 30، إلا أنه سددها ضعيفة بين يدي حارس بورنموث.

وافتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة 33، بعدما أرسل جيمس عرضية من الجانب الأيمن، وصلت إلى جيرو الذي سدد كرة اصطدمت بالعارضة، ليتابعها ألونسو بصاروخية سكنت الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، مرر ألونسو كرة عرضية أرضية من الجانب الأيسر لجيرو، الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 47، إلا أن المهاجم الفرنسي سدد إلى جوار القائم.

وعدل بورنموث النتيجة في الدقيقة 54، بعدما ارتقى ليرما لعرضية من ركلة ركنية نفذها فراسير، مسددًا رأسية متقنة سكنت شباك كاباييرو.

وأضاف بورنموث الهدف الثاني في الدقيقة 57، بعدما أرسل ستايسي عرضية أرضية متقنة من الجانب الأيمن لكينج، أمام المرمى الخالي من حارسه، ليسجل بسهولة.

وأجرى لامبارد تبديلين دفعة واحدة، في الدقيقة 64، بنزول كل من ويليان وباركلي على حساب توموري وجورجينو.

ودفع لامبارد بورقته الثالثة، عبر نزول باتشواي على حساب جيرو، في الدقيقة 72.

وفور دخوله تمكن البلجيكي من تسجيل هدف التعادل للبلوز، إلا أن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وأهدر أزبيليكويتا فرصة محققة للتسجيل، في الدقيقة 82، حيث سدد من على حدود منطقة الـ6 ياردات، إلا أنه كرته ذهبت بعيدًا.

وسجل ألونسو هدف التعادل لتشيلسي (2-2)، في الدقيقة 85، بعدما صوب بيدرو كرة قوية، تصدى لها حارس بورنموث وتابعها الأول في الشباك.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ارتقى ألونسو لكرة عرضية، مسددًا رأسية مرت إلى جوار القائم، لينتهي اللقاء بالتعادل.