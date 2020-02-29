خسارة أولى لليفربول على يد واتفورد بالدوري

تلقى ليفربول خسارة قاسية هي الأولى له منذ بداية الموسم على يد واتفورد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثلاثية واتفورد كل من اللاعبين إسماعيلا سار (هدفان) وتروي دييني.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد ليفربول عند 79 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد واتفورد 27 نقطة وهو يحتل المركز السابع عشر.

مجريات المباراة:

هدد واتفورد مرمى ضيفه مبكرا، وبالتحديد في الدقيقة الثالثة، عندما شق ديولوفيو طريقه في الناحية اليسرى، قبل أن يسدد بيسراه كرة مرت بجانب المرمى.

وأهدر واتفورد فرصة في الدقيقة العاشرة، عندما مرر دوكوريه الكرة إلى ديولوفيو الذي سددها فوق العارضة، وتبادل ديلوفيو الكرة مع ديني قبل أن يمرر إلى دوكوريه الذي وقف فان دايك أمام محاولته في الدقيقة 15.

ورفع تشامبرلين الكرة من فوق المدافعين إلى صلاح الذي هز الشباك الجانبية من زاوية ضيقة بالدقيقة 20، ومرت الدقائق التالية دون وجود فرص خطيرة، قبل أن يتعرض ديولوفيو لإصابة خطيرة في ركبته إثر لعبة مشتركة مع فان دايك، ليخرج من الملعب متألما على نقالة، ويدخل مكانه روبرتو بيريرا.

وتخلص سار من فابينيو قبل أن ينطلق بالكرة ويسددها فوق مرمى ليفربول بالدقيقة 43، وفي الوقت بدل الضائع رفع هيوز الكرة أمام مرمى ليفربول من ركلة حرة لتتهادى أمام ديني الذي خرج الحارس أليسون لملاقاته، قبل أن يحاول المهاجم المخضرم إسقاط الكرة من فوقه لتمر بجانب المرمى.

وواصل واتفورد أفضليته في بداية الشوط الثاني، فمرر بيريرا الكرة إلى سار الذي أطلقها قوية وأبعدها أليسون بأطراف أصابعه في الدقيقة 46.

وتدخل الحارس بن فوستر لإنقاذ كرة من فان دايك إثر انطلاقة وتمريرة من روبرتسون في الدقيقة 52، قبل أن يفتتح الفريق المضيف التسجيل بالدقيقة 54، بعدما رمية جانبية وصلت على إثرها الكرة إلى دوكوريه الذي مررها أمام المرمى إلى سار، فلم يتأخر الأخير في إيداعها داخل الشباك.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 60، عندما مرر ديني الكرة بأناقة إلى سار الذي انطلق بها قبل أن يضعها بثقة من فوق الحارس أليسون.

وأجرى ليفربول تبديله الأول بإشراك آدم لالانا مكان فينالدوم، ثم دخل ديفوك أوريجي مكان تشامبرلين، ورد القائم تسديدة قوية من لالانا في الدقيقة 66.

وفشل سار في استغلال كرة مرسلة من الناحية اليسرى لماسينا في الدقيقة 68، لكنه عوض في الدقيقة 72، عندما استغل تمريرة خاطئة للوراء من أرنولد، ليمررها إلى ديني الذي وضعها في الشباك الخالية بعد خروج أليسون من مرماه.

وأجرى ليفربول تبديله الأخير بإشراك تاكومي مينامينو مكان فيرمينو، لكن سار كاد يسجل هدفه الثالث في الدقيقة 82، عندما انفرد بالمرمى وسدد الكرة لتمر بجانب القائم البعيد، لينتهي اللقاء بفوز واتفورد وضياع حلم البريمييرليغ الذهبي على الريدز.