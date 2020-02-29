أفادت تقارير صحفية، بأن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، في طريقه لتحقيق حلمه الذي لطالما أكد أنه ينتظره في نهاية الموسم الجاري.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن مبابي يأتي على رأس القائمة المبدئية لمنتخب فرنسا في أولمبياد 2020، "لكن هذا لا يعني تواجده في القائمة النهائية التي ستضم 19 لاعبا بينهم 3 حراس مرمى".

وأشارت إلى أن تأكيد مشاركة مبابي في الأولمبياد يتوقف على نجاح رئيس اتحاد الكرة الفرنسي نويل لوجريت في إقناع إدارة بي إس جي بضم اللاعب للقائمة النهائية التي سترسل في 6 تموز/يوليو المقبل.

ولم تنس الصحيفة التذكير بتصريحات ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي التي أكد خلالها ضرورة حماية مبابي، إمعانا في رفض مشاركة اللاعب الشاب الصيف المقبل، في بطولتي يورو 2020، ثم الأولمبياد.

ولفتت إلى أن المشاركة في أولمبياد طوكيو تبقى أحد العقبات الكبيرة بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان بشأن التفاوض بين الطرفين على تجديد تعاقد اللاعب الشاب، الذي أعلن رغبته القوية في المشاركة بالمحفل الأولمبي رفقة منتخب الديوك تحت 23 سنة.