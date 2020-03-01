  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

أوباميانغ يحسم مصيره مع آرسنال

تاريخ النشر: 01/03/2020 - 09:34

أوباميانغ يحسم مصيره مع آرسنال
النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم آرسنال الإنجليزي، بيير إيمريك أوباميانغ، حسم مصيره من البقاء في ملعب "الإمارات"، في ظل الشائعات التي ربطته بالرحيل.

ويمتد عقد أوباميانغ مع آرسنال حتى نهاية الموسم المقبل، حيث ارتبط اسمه بالانتقال إلى أكثر من نادٍ في نهاية الموسم الجاري، مثل برشلونة وريال مدريد.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن أوباميانغ ينوي توقيع عقد جديد والاستمرار مع آرسنال لما بعد الموسم المقبل.

وجاء ذلك رغم الخروج غير المتوقع أمام أولمبياكوس من دور الـ32 للدوري الأوروبي، رغم عقد جماهير آرسنال لآمال عريضة على تلك البطولة هذا الموسم، لإعادة الفريق للمشاركة في دوري الأبطال في الموسم الجديد.

وكان مسؤولو آرسنال قد بدأوا محادثات تجديد عقد أوباميانغ منذ فترة قريبة، لكن اللاعب أجل هذا الملف لمعرفة موقف الفريق من العودة لدوري الأبطال في الموسم الجديد.

لكن التقرير أشار إلى أن أوباميانغ ينوي إبلاغ إدارة آرسنال خلال المرحلة المقبلة بموافقته على أن يوقع على عقد جديد مع النادي.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#آرسنال
#بيير إيمريك أوباميانغ

حوارات

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ماذا قال كلوب بعد الخسارة الأولى لليفربول؟
ماذا قال كلوب بعد الخسارة الأولى لليفربول؟

2020-03-01

خسارة أولى لليفربول على يد واتفورد بالدوري
خسارة أولى لليفربول على يد واتفورد بالدوري

2020-02-29

كيف سيتعامل زيدان مع ميسي في الكلاسيكو؟
كيف سيتعامل زيدان مع ميسي في الكلاسيكو؟

2020-02-29

الأكثر قراءة

كورونا المستجد قد يصيب 70% من البشر

كورونا المستجد قد يصيب 70% من البشر

2020-02-29
المستوى الأدنى: تراجع المؤشرات الصناعية في الصين

المستوى الأدنى: تراجع المؤشرات الصناعية في الصين

2020-02-29
كينيا تحمي حميرها من القتل بهدف الطب

كينيا تحمي حميرها من القتل بهدف الطب

2020-02-29
تشيلسي يتعادل خارجيا أمام بورنموث

تشيلسي يتعادل خارجيا أمام بورنموث

2020-02-29
كورونا: فريق دراجين إسرائيلي عالق في أبو ظبي

كورونا: فريق دراجين إسرائيلي عالق في أبو ظبي

2020-02-29