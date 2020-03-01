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جماهير ليفربول تعوّل على صلاح قبل موقعة آرسنال

تاريخ النشر: 01/03/2020 - 21:14

جماهير ليفربول تعوّل على صلاح قبل موقعة آرسنال
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية من الجماهير العربية مباراة ليفربول ونظيره آرسنال على ملعب الأخير "الإمارات"، مطلع أيار/مايو القادم في قمة مباريات الجولة الـ36 من البريمييرليغ.

ويسير ليفربول بخطى ثابتة نحو تحقيق لقب البريمييرليغ لأول مرة في تاريخه بالنظام الحديث، رغم تلقيه أول خسارة على يد واتفورد أمس، السبت.

فالريدز يتربعون على قمة جدول الترتيب برصيد 79 نقطة، بفارق 22 نقطة كاملة قبل 10 جولات على نهاية المسابقة.

على الجانب الآخر، يعاني آرسنال هذا الموسم، إذ يقبع في المرتبة العاشرة، ويقاتل بقوة من أجل حجز مقعد أوروبي في الموسم المقبل، خصوصا بعد توديعه بطولة الدوري الأوروبي.

ومن المتوقع أن تحظى هذه الموقعة بإقبال جماهيري عربي كبير، ليس فقط بسبب التاريخ العريق للفريقين، والإثارة الكبيرة التي عرفتها المواجهات المباشرة بينهما في المواسم الماضية، وإنما أيضا لتواجد المصري محمد صلاح، نجم الريدز.

فالجناح الدولي عادة ما يتألق بشكل ملحوظ أمام آرسنال، فهو متخصص في هز شباك الجانرز.

وأحرز صلاح 6 أهداف في مرمى آرسنال في 6 مباريات خاضها بكل البطولات، فيما صنع 4 أهداف لزملائه، ولا شك أن الجماهير العربية ستكون مترقبة لتألق جديد للفرعون.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#محمد صلاح
#آرسنال
#ليفربول
#الدوري الإنجليزي

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