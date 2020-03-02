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بسبب كورونا: ما مصير يورو 2020؟

تاريخ النشر: 02/03/2020 - 19:35

بسبب كورونا: ما مصير يورو 2020؟
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يلتزم الهدوء بشأن مصير كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، رغم الوضع الصحي العالمي في ظل تفشي فيروس كورونا.

وذكر فيل تاونسند المتحدث باسم يويفا اليوم الإثنين عقب اجتماع اللجنة التنفيذية في أمستردام "نحن على تواصل مع السلطات، نحن في أيدي السلطات المحلية وسنتعامل مع أي شيء يبلغونا به".

وأضاف "نحن على تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية".

وفي الوقت الذي يبحث فيه يويفا عن مكاسبه كالعادة، فإن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1 ستنطلق في موعدها المحدد يوم 15 أذار/مارس الجاري عبر سباق جائزة أستراليا الكبرى، لكن بطولة العالم للدراجات النارية لفئة موتو جي بي شهدت إلغاء السباق الذي كان مقررا في تايلاند.

ولم تأخذ اللجنة التنفيذية باليويفا في اعتبارها أي معايير ملموسة لكي يتم تطبيقها في يورو 2020 أو وضع احتمالية إلغاء البطولة.

وارتكز اجتماع اليوم على الملحق الفاصل المؤهل ليورو 2020 والذي يقام يومي 26 و31 أذار/يورو الجاري، حيث يتنافس 16 منتخبا على 4 بطاقات مؤهلة للبطولة القارية.

ومن المفترض أن تقام نهائيات يورو 2020 بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو، في 12 دولة، وستفتتح المنافسات في العاصمة الإيطالية روما.

وفي الأيام الماضية، شهدت إيطاليا تأجيل العديد من مباريات كرة القدم بعضها في دوري الدرجة الأولى، بسبب تسجيل حالات إصابة بالفيروس في المناطق الشمالية.

وتجدر الإشارة إلى أن أمستردام ستستضيف غدا الثلاثاء اجتماع الجمعية العمومية لليويفا (كونغرس اليويفا) وقرعة دوري أمم أوروبا.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#يويفا
#كورونا
#يورو 2020

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