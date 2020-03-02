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كونتي يتلقى ضربة جديدة قبل مواجهة نابولي

تاريخ النشر: 02/03/2020 - 19:20

كونتي يتلقى ضربة جديدة قبل مواجهة نابولي
المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب إنتر ميلان، أنطونيو كونتي، تلقى ضربة جديدة قبل مباراة فريقه المرتقبة أمام نابولي، ضمن إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وقال إنتر ميلان عبر موقعه الرسمي، إن فيكتور موسيس لاعب الفريق، خضع لفحص بتصوير الرنين المغناطيسي في الفخذ الأيسر، صباح اليوم الإثنين.

وأضاف أن الفحوصات التي أجراها اللاعب أظهرت معاناة موسيس من مشكلة عضلية، وسيتم إعادة تقييم حالته في الأيام القليلة المقبلة.

ويعاني النيراتزوري من عدة إصابات مهمة في صفوفه، أبرزها الحارس سمير هاندانوفيتش، ولاعب الوسط ستيفانو سينسي.

ومن المقرر أن يحل النيراتزوري ضيفًا على نابولي، مساء الخميس المقبل، على ملعب سان باولو، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، وكانت مباراة الذهاب في سان سيرو قد انتهت لصالح نابولي بهدف نظيف.

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#إنتر ميلان
#أنطونيو كونتي
#نابولي
#كأس إيطاليا
#فيكتور موسيس

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