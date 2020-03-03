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بيريز يرد على إمكانية عودة كريستيانو!

تاريخ النشر: 03/03/2020 - 09:23

بيريز يرد على إمكانية عودة كريستيانو!
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، رد على إمكانية عودة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى صفوف الفريق.

واستغل رونالدو قرار تأجيل مباراة يوفنتوس وإنتر، وسافر إلى مدريد من أجل حضور مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، والتي حسمها الريال بهدفين دون رد.

وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن الأمور قد انتهت بين رونالدو وريال مدريد، ولن يعود للعب بقميص الميرنغي مجددًا.

وأشار التقرير أنه حتى لو أراد رونالدو العودة لريال مدريد، فإن ذلك لن يحدث، لأن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي حسم موقفه وأغلق الباب تمامًا أمام هذه الفرصة.

ورحل رونالدو عن ريال مدريد في صيف 2018، بعد 9 سنوات قضاها في إسبانيا وحقق خلالها كل شيء، مفضلًا خوض تجربة جديدة مع يوفنتوس.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#ريال مدريد
#فلورنتينو بيريز
#كريستيانو رونالدو

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