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ريال مدريد يضع خطة لضم مبابي

تاريخ النشر: 03/03/2020 - 15:22

ريال مدريد يضع خطة لضم مبابي
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن ريال مدريد الإسباني وضع خطة من أجل التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي.

ويعتبر مبابي أحد أبرز أهداف ريال مدريد، ومدربه زين الدين زيدان، الذي أكد في وقتٍ سابق أن المهاجم الفرنسي يحلم بارتداء قميص الريال.

وقال أحد المقربين من فلورنتينو بيريز، في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية "ليس هناك شك في أن كيليان مبابي سوف يلعب لريال مدريد".

وأضاف "إنها فقط مسألة وقت، لن نتعجل مع مبابي، فالوقت يلعب لصالحنا، ثم سنطبق نفس الإستراتيجية التي اتُبعت لضم هازارد".

وانتقل هازارد إلى ريال مدريد، مطلع الموسم الجاري قادمًا من تشيلسي، حيث راقبه ريال مدريد على مدار فترات طويلة، وانقض عليه قبل موسم واحد فقط من نهاية عقده، ليضطر تشيلسي إلى بيعه وتحقيق ربح مادي.

ويرتبط مبابي بعقد مع سان جيرمان حتى صيف 2022، ومن خلال هذه التصريحات فإن ريال مدريد لن يدخل في مفاوضات لضم مبابي في نهاية الموسم الجاري، وسينتظر لصيف 2021، من أجل الضغط وحسم الصفقة.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#ريال مدريد
#كيليان مبابي
#باريس سان جيرمان

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