مانشستر يونايتد يسعى لإبرام أغلى صفقة في البريمييرليغ

أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر يونايتد يخطط لإبرام أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، في الميركاتو الصيفي القادم.

ويخطط اليونايتد لضم الدولي الإنجليزي جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند، المطلوب أيضا في ليفربول وتشيلسي، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة "تيليغراف" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد ينوي تقديم عرض رسمي إلى دورتموند لضم سانشو ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ البريمييرليغ.

وذكرت تقارير سابقة أن دورتموند لن يترك سانشو بأقل من 100 مليون إسترليني.

ويعتبر الدولي الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد، صاحب أعلى قيمة انتقال في تاريخ الدوري الإنجليزي، عندما انتقل من يوفنتوس مقابل 89 مليون جنيه إسترليني عام 2016.

وأشار التقارير إلى أنه من المتوقع أن يتقاضى سانشو راتبًا أسبوعيًا يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني، حال توصل مانشستر يونايتد ودورتموند لاتفاق على ضمه.

ويتمسك أولي جونار سولسكاير مدرب اليونايتد بضم سانشو، في ظل سعيه لبناء تشكيلة قوية تعيد أمجاد الشياطين الحمر.