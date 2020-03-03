مدرب آرسنال يسعى لضم موهبة إيطالية

أفادت تقارير صحفية، بأن آرسنال الإنجليزي يستهدف تعزيز صفوفه من الدوري الإيطالي، بعدما لمع أحد اللاعبين بالمسابقة في أعين مدرب الأول، ميكيل أرتيتا.

ويهتم مدرب آرسنال بالتعاقد مع جناح ساسولو، دومينيكو بيراردي، بعدما سجل الأخير 9 أهداف وصنع 5 آخرين في الدوري الإيطالي بالموسم الجاري، وذلك بحسب ما أفاد موقع "كالتشيو ميركاتو".

وبات بيراردي (25 سنة) أحد أيقونات ساسولو الذي شارك معه في 245 مباراة، على مدار 8 سنوات، سجل خلالها 83 هدفًا، كما سبق أن شارك في 5 مباريات دولية مع المنتخب الإيطالي.

ويرى أرتيتا أن بيراردي قادر على إضافة بعض الحلول الإبداعية في وسط ميدان آرسنال، بعد الخروج الصادم لفريقه من الدوري الأوروبي على يد أولمبياكوس اليوناني.

ويلعب بيراردي أساسيا في الجانب الأيمن، إلا أنه يملك القدرة في اللعب كمهاجم صريح أو في مركز 10.

ويتطلع آرسنال للتعاقد مع لاعبين جدد، خوفًا من رحيل نجومه بسبب عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وبات آرسنال مهددًا برحيل مجموعة من اللاعبين البارزين أمثال بيير إيميريك أوباميانغ، ألكسندر لاكازيت وبوكايو ساكا وغرانيت تشاكا وشكودران موستافي.