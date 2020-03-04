باريس سان جيرمان يصدم مبابي!

أفادت تقارير صحفية، بأن إدارة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وجهت صدمة جديدة لنجمها، كيليان مبابي.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن إدارة بي إس جي أرسلت خطابا نهاية الأسبوع الماضي لاتحاد الكرة الفرنسي، تؤكد فيه رفضها مشاركة مبابي في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الباريسية بررت رفضها، بأن دورة طوكيو لا تدخل ضمن الأجندة الدولية للفيفا.

وأضافت أن هذا الخطاب يكتب كلمة النهاية في هذا الملف، وينهي آمال مبابي في المشاركة بالمحفل الأولمبي.

وتقام الدورة الأولمبية خلال الفترة بين 24 تموز/يوليو إلى 9 آب/أغسطس المقبل، ما لم يتم تأجيلها لوقت لاحق بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وكان ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي، أشار إلى صعوبة مشاركة مبابي في الأولمبياد، خاصة أن اللاعب سيشارك مع المنتخب الفرنسي في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، الصيف المقبل.