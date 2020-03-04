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بسبب كورونا: تأجيل مباراة القمة بين يوفنتوس وميلان

تاريخ النشر: 04/03/2020 - 01:05

بسبب كورونا: تأجيل مباراة القمة بين يوفنتوس وميلان
(أ ب)
عرب ٤٨

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، مساء الثلاثاء، عن تأجيل مباراة القمة بين فريقي يوفنتوس وآيه سي ميلان، ضمن إياب نصف نهائي كأس إيطاليا إلى موعد غير محدد، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبحسب ما نقلته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن الاتحاد الإيطالي قرر تأجيل المباراة التي كان مقررًا لها، الأربعاء، على ملعب أليانز ستاديوم إلى أجل غير مسمى.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن قرار التأجيل يتعلق بزيادة الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت أن القرار اتخذ بعد اجتماع عقدته السلطات المحلية، مساء الثلاثاء، بشأن وضع المباراة.

يذكر أن القرار أعلن بشكل رسمي بعد وصول حافلة ميلان إلى مدينة تورينو بعدة ساعات.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين على ملعب "سان سيرو" قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

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#كورونا
#ميلان
#يوفنتوس
#كأس إيطاليا

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