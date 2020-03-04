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كونتي يخطط لضم 3 لاعبين من البريمييرليغ

تاريخ النشر: 04/03/2020 - 08:57

كونتي يخطط لضم 3 لاعبين من البريمييرليغ
المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن إنتر ميلان الإيطالي يستهدف التعاقد مع 3 لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مدرب الإنتر، أنطونيو كونتي، يسعى لضم كل من بيير إيميريك أوباميانغ من آرسنال، تاهيث تشونغ من مانشستر يونايتد ويان فيرتونخين من توتنهام هوتسبير.

وارتبط اسم أوباميانغ مؤخرا بالرحيل عن الجانرز، حيث يرغب الجابوني في مغادرة قلعة الإمارات، حال فشل المدفعجية في التأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

وكانت تقارير صحفية قد ربطته بالانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد، اللذين يسعيان لتدعيم الخط الهجومي.

ومن جانبه، نجح كونتي في التعاقد مع العديد من لاعبي البريمييرليغ، يتصدرهم أشلي يونغ وأليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو.

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#إنتر ميلان
#أنطونيو كونتي
#بيير إيميريك أوباميانغ
#تاهيث تشونغ
#يان فيرتونخين

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