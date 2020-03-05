إيطاليا: كل المباريات بدون جمهور بسبب كورونا

تقرر في إيطاليا إجراء جميع المباريات والأحداث الرياضية خلف أبواب موصدة حتى يوم 3 نيسان/ أبريل المقبل، وفق مرسوم وقع عليه رئيس حكومة إيطاليا، جوسيبي كونتي، يوم أمس الأربعاء.

ونص المرسوم أنه "يستمر السماح بإقامة جميع الأحداث والمسابقات الرياضية من مختلف الأنواع كان خاصة أو عامة، لكن داخل قاعات (ملاعب) رياضية موصدة أي من دون حضور الجمهور". ومن المزمع أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ لدى صدوره في الجريدة الرسمية ولغاية 3 نيسان/ أبريل المقبل.

وطالبت الحكومة الإيطالية ضمن هذا المرسوم المنظمات والأندية الرياضية بالقيام من خلال أجهزتها الطبية بالفحوصات اللازمة لاحتواء مخاطر انتقال عدوى فيروس كورونا بين الرياضيين، المدربين، المسؤولين وجميع الذين يرافقونهم.

ومما يذكر أنه تم تأجيل مباراتي الدور نصف النهائي في كأس إيطاليا، بين ميلان ويوفنتوس يوم الأربعاء، ونابولي مع إنتر ميلان يوم الخميس ولم يتم تحديد أي موعد جديد لإقامتها.