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تأهل سيتي وليستر لربع النهائي بكأس الدوري

تاريخ النشر: 05/03/2020 - 10:52

تأهل سيتي وليستر لربع النهائي بكأس الدوري
(أ ب)
عرب ٤٨

فاز نادي مانشستر سيتي بهدف نظيف على مضيفه شيفيلد ونزداي في الدور الخامس، الليلة الماضية، ليبلغ الدور ربع النهائي، في حملته للدفاع عن لقبه في كأس إنجلترا لكرة القدم.

وسجل الأرجنتيني، سيرخيو أغويرو، هدف اللقاء الوحيد (د 53) ليبقي آمال سيتي حية في تحقيق ثلاثية من نوع آخر هذا الموسم.

وكان سيتي قد حقق لقب كأس إنجلترا، المسابقة الأقدم في عالم كرة القدم بسداسية نظيفة في مرمى واتفورد في اللقاء النهائي، العام الماضي.

وحقق نوريتش متذيل ترتيب الدوري المحلي مفاجأة بإبعاده نادي توتنهام في عقر داره بركلات الترجيح (3-2) بعد انقضاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي 1-1.

وافتتح البلجيكي، يان فرتونغن، التسجيل لسبيرز بعدما رفع الأرجنتيني، غيوفاني لو سلسو، الكرة من ضربة ثابتة على الجهة اليسرى نحو القائم الثاني، ارتقى لها البلجيكي وأودعها برأسه الشباك (د 13).

وبدوره عادل نوريتش متذيل الدوري النتيجة بعدما سدد البديل الأسكتلندي، كيني مكلين، كرة من خارج المنطقة أخطأ فورم التصدي لها لتتهيأ أمام السويسري، يوزيب درميتش، وأودعها الشباك (78).

وتميز الهولندي، تيم كرول، في ركلات الترجيح متصديا لمحاولتي الإيرلندي، تروي باروت، والبرتغالي، جيدسون فرنانديش، ليفوز نوريتش 3-2.

وبلغ ليستر سيتي الدور ذاته بفوز قاتل على برمنغهام من الدرجة الأولى بهدف نظيف في الدقيقة 82 برأسية للبرتغالي، ريكاردو بيريرا، بعد عرضية من مارك ألبرايتون، في لقاء مثير.

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#الدوري الإنجليزي
#رياضة

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