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تقارير: أزمة ثقة بين لاعبي برشلونة والمدرب!

تاريخ النشر: 05/03/2020 - 01:19

تقارير: أزمة ثقة بين لاعبي برشلونة والمدرب!
المدرب الإسباني كيكي سيتين (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن تطورا جديدا طرأ على العلاقة بين لاعبي برشلونة الإسباني والمدرب كيكي سيتين في الفترة الأخيرة.

وبحسب ما نقله راديو كاتالونيا، فإن لاعبي برشلونة فقدوا الثقة في سيتين، بعد أقل من شهرين على قرار تعيينه.

وأشار إلى أن جزءًا من غرفة الملابس يشعر بأن سيتين ليس على قدر قيادة نادٍ بحجم برشلونة، كما بدأت بعض التعليقات تترد من اللاعبين مثل "كيكي وجهازه لا يعرفون كيفية قيادة السفينة"، و"المهمة أكبر من قدراته".

وأوضح "راديو كاتالونيا" أن فقدان الثقة في قدرات سيتين بدأ مع الخسارة أمام فالنسيا، كما أنه عقب السقوط في الكلاسيكو أعرب عدد من اللاعبين عن استيائهم بسبب قرار المدرب بتغيير أرتورو فيدال، زاعمين أن هذا سبب الهزيمة.

وذكر أن اللاعبين يلقون اللوم أيضًا على الإدارة الرياضية، بسبب القرارات التي تم اتخاذها عقب كأس السوبر الإسباني، وتعمل على "تدمير موسم برشلونة".

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#كيكي سيتين
#برشلونة

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