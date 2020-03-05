  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

يوفنتوس يضع خطة جديدة لضم إيكاردي

تاريخ النشر: 05/03/2020 - 01:08

يوفنتوس يضع خطة جديدة لضم إيكاردي
النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي أبدى رغبته في التعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ماورو إيكاردي.

ويلعب إيكاردي حاليًا في صفوف باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة من إنتر ميلان، مع وجود بند بأحقية إدارة ناصر الخليفي، في شراء عقد اللاعب مقابل 70 مليون يورو.

ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت"، فإن يوفنتوس لا يزال يدرس إمكانية عقد صفقة تبادلية مع باريس في الصيف المقبل، لإقناعه بالتخلي عن إيكاردي.

وأشارت إلى أن يوفنتوس سيقدم على هذا التحرك، إذا قرر النادي الفرنسي تفعيل بند الشراء خلال الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة إن يوفنتوس يبحث إمكانية نقل نجمه البوسني ميراليم بيانيتش إلى باريس، مقابل ضم إيكاردي.

يذكر أن بعض التقارير الإيطالية سبق أن زعمت رغبة يوفنتوس في إدخال باولو ديبالا في الصفقة التبادلية مع سان جيرمان.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#ماورو إيكاردي
#يوفنتوس
#باريس سان جيرمان
#ميراليم بيانيتش

حوارات

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تقارير: أزمة ثقة بين لاعبي برشلونة والمدرب!
تقارير: أزمة ثقة بين لاعبي برشلونة والمدرب!

2020-03-05

خطة جديدة من نيمار للعودة إلى برشلونة
خطة جديدة من نيمار للعودة إلى برشلونة

2020-03-04

ريال مدريد ويوفنتوس يتصارعان على ضم هالاند
ريال مدريد ويوفنتوس يتصارعان على ضم هالاند

2020-03-04

الأكثر قراءة

كيف نجح نتنياهو في تعزيز قوة الليكود؟

كيف نجح نتنياهو في تعزيز قوة الليكود؟

2020-03-04
وزارة الصحة: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 15

وزارة الصحة: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 15

2020-03-04
الإفراج عن الناشطيْن أبو ليل وخطيب

الإفراج عن الناشطيْن أبو ليل وخطيب

2020-03-04
حالة الطقس: أجواء مستقرة ودافئة وتوالي الحرارة الارتفاع

حالة الطقس: أجواء مستقرة ودافئة وتوالي الحرارة الارتفاع

2020-03-04

"الثلاثاء الكبير" بأميركا: بايدن يحقق فوزا بـ8 ولايات ويزاحم ساندرز

2020-03-04