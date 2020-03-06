صلاح أمام رقم قياسي جديد في البريمييرليغ

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم ليفربول، محمد صلاح، أمام تحطيم رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يواجه فريقه نظيره بورنموث غدا، السبت، ضمن أحداث الجولة الـ29 من الدوري.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور"، فإن بورنموث ضحية مفضلة لصلاح في البريمييرليغ، حيث سجل ضده 7 أهداف في 5 مباريات فقط، دون أن يفشل في زيارة الشباك خلال أي لقاء.

وإذا نجح صلاح في التسجيل غدًا، فإن سينفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع كريس وود مهاجم بيرنلي.

ونجح وود في تسجيل 6 أهداف خلال 5 مباريات ضد وست هام يونايتد، دون أن يفشل في زيارة الشباك خلال أي لقاء.

ويعد وود وصلاح، اللاعبين الوحيدين في تاريخ البريمييرليغ اللذين يتمتعان بسجل تهديفي بنسبة 100% ضد نفس المنافس الذي لعبا ضده 5 مرات على الأقل.