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يوفنتوس ينتظر رحيل زيدان عن ريال مدريد

تاريخ النشر: 07/03/2020 - 09:09

يوفنتوس ينتظر رحيل زيدان عن ريال مدريد
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس الإيطالي يترقب إمكانية مغادرة المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، لريال مدريد الإسباني الصيف القادم، من أجل التعاقد معه خلفا لماوريسيو ساري.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه رغم العلاقة الجيدة بين زيدان والرئيس فلورنتينو بيريز، إلا أن المدرب الفرنسي قد يرحل الصيف المقبل، لا سيما أن هناك حالة من السخط لدى بعض اللاعبين الكبار في الفريق الملكي.

ويخطط يوفنتوس لإغراء زيدان بعقد مدته 3 مواسم، وراتب سنوي يبلغ 7 ملايين إسترليني.

وأبرزت الصحيفة أن أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس، احتفظ بعلاقة جيدة مع زيدان، الذي لعب للسيدة العجوز من 1996 وحتى 2001، وهو ما يزيد إمكانية عودته إلى تورينو.

وأشارت إلى أن "زيزو" مرتبط جدًا بإيطاليا، حيث يحرص على قضاء العطلات هناك.

ويعتقد مسؤولو يوفنتوس أن عودة زيدان ستكون جذابة، كي ينتقل العديد من النجوم إلى السيدة العجوز، كما سيرحب كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق بهذا الأمر، في ظل العلاقة المميزة بين الثنائي.

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#يوفنتوس
#زين الدين زيدان
#ريال مدريد

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