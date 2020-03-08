  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

أغويرو سيرحل عن مانشستر سيتي في حالة واحدة!

تاريخ النشر: 08/03/2020 - 14:41

أغويرو سيرحل عن مانشستر سيتي في حالة واحدة!
النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، سيرجيو أغويرو، سيرحل عن صفوف فريقه عقب نهاية الموسم الجاري في حالة واحدة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر سيتي سيسمح لأغويرو بالرحيل في الصيف المقبل، إذا تم منع الفريق من المشاركة بدوري أبطال أوروبا بدءًا من الموسم الجديد.

وكان الاتحاد الأوروبي أصدر عقوبة ضد مانشستر سيتي بحرمانه من المشاركة قاريًا لمدة عامين، بسبب مخالفة قانون اللعب المالي النظيف.

وتقدم السيتي باستئناف ضد القرار في المحكمة الرياضية، وينتظر تأجيل العقوبة أو تخفيفها أو رفعها.

وأشارت إلى أن السيتي سيوافق على رحيل أغويرو، حتى لو كان سينتقل إلى فريق آخر يلعب في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أن السيتي سيعامل أغويرو كحالة خاصة، لا سيما أن سنه 31 عامًا، وبالتالي في حالة تأييد العقوبة الأوروبية، لن يظهر اللاعب مجددًا بدوري الأبطال إلا بعمر 34 عامًا.

يذكر أن العديد من التقارير سبق أن أكدت تمسك السيتي باستمرار رحيم سترلينغ وكيفين دي بروين، حتى لو تم منع الفريق من المشاركة بالبطولات الأوروبية.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#مانشستر سيتي
#سيرجيو أغويرو
#دوري أبطال أوروبا

حوارات

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

هـ. أم الفحم يتعاقد مع المدرب إسماعيل عامر
هـ. أم الفحم يتعاقد مع المدرب إسماعيل عامر

2020-03-08

صلاح يكشف مفتاح الفوز على بورنموث!
صلاح يكشف مفتاح الفوز على بورنموث!

2020-03-08

مدرب برشلونة: تقنية الفيديو منحتنا الفوز!
مدرب برشلونة: تقنية الفيديو منحتنا الفوز!

2020-03-08

الأكثر قراءة

كورونا بالبلاد: ارتفاع عدد المصابين.. وشركات أوروبية تلغي رحلاتها

كورونا بالبلاد: ارتفاع عدد المصابين.. وشركات أوروبية تلغي رحلاتها

2020-03-07
كورونا ينتشر والقلق يتصاعد

كورونا ينتشر والقلق يتصاعد

2020-03-07
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 25

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 25

2020-03-07
السعودية: اعتقال شقيق الملك وابن شقيقه ولي العهد السابق

السعودية: اعتقال شقيق الملك وابن شقيقه ولي العهد السابق

2020-03-07
نهاية اليسار الإسرائيلي

نهاية اليسار الإسرائيلي

2020-03-07