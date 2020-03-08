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صلاح يكشف مفتاح الفوز على بورنموث!

تاريخ النشر: 08/03/2020 - 09:20

صلاح يكشف مفتاح الفوز على بورنموث!
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

اعتبر نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، أن عقلية "الريدز" لعبت عاملا رئيسيا في الفوز على بورنموث بهدفين مقابل هدف للأخير.

وانتزع ليفربول فوزًا صعبًا، السبت، على ضيفه بورنموث بهدفين مقابل هدف، على ملعب "أنفيلد"، في الجولة 29 للبريمييرليغ، ليستعيد بذلك ذاكرة الانتصارات التي غابت عنه في آخر مباراتين.

وسجل ثنائية ليفربول محمد صلاح وساديو ماني.

وخاض صلاح مباراته رقم 100 مع ليفربول في البريمييرليغ، وسجل هدفه رقم 70، متفوقًا على أقرب ملاحقيه فرناندو توريس، الذي سجل 63 هدفًا خلال نفس عدد المباريات.

وعلق صلاح على هذا الإنجاز، قائلًا "نعم هذا شيء جيد، بكل أمانة".

وأضاف في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول عقب المباراة "أحب دائمًا أن أسجل لمساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات والحصول على النقاط".

وتابع "أظهرنا شخصيتنا بعد التأخر بهدف، لذلك كان علينا الرد على ذلك، وأعتقد أننا حققنا نتائج جيدة وخرجنا بالمطلوب".

وأتم "نحن بحاجة إلى الاستمرار في تحقيق الانتصارات خلال المباريات الثلاث المقبلة، وفي باقي الموسم".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#ليفربول
#محمد صلاح
#بورنموث
#الدوري الإنجليزي

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