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مانشستر يونايتد يستقر على خليفة بوغبا

تاريخ النشر: 08/03/2020 - 20:28

مانشستر يونايتد يستقر على خليفة بوغبا
(أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي استقر على نجم لاتسيو الإيطالي، سيرج ميلينكوفيتش سافيش، من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي القادم.

وارتبط اسم ميلينكوفيتش سافيتش بالعديد من الفرق الكبرى في أوروبا، لعل أبرزها يوفنتوس وباريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مانشستر يستهدف ضم سافيتش، في ظل رغبة الفرنسي بول بوغبا في الرحيل عن أولد ترافورد.

ويرى أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن ميلينكوفيتش هو البديل الأمثل لبوغبا حال رحيله بنهاية الموسم الجاري.

ويعتبر باريس سان جيرمان كذلك من الأندية المهتمة بقوة بالحصول على نجم لاتسيو، ويستعد الفريق لتقديم عرض قيمته 100 مليون يورو، من أجل حسم الصفقة لصالحه.

أما بالنسبة ليوفنتوس، فالأولوية بالنسبة له هو الحصول على بوغبا، حيث سيتنافس مع ريال مدريد على الفوز بخدمات اللاعب، وسيأتي ميلينكوفيتش في المرتبة الثانية بالنسبة له.

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#مانشستر يونايتد
#لاتسيو
#سيرج ميلينكوفيتش سافيش
#بول بوغبا

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