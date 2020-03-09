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بسبب كورونا: مباراة سان جيرمان ودورتموند بدون جمهور

تاريخ النشر: 09/03/2020 - 14:27

بسبب كورونا: مباراة سان جيرمان ودورتموند بدون جمهور
(أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني ضمن دوري أبطال أوروبا، ستقام خلف أبواب مغلقة وبدون حضور جماهيري، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا.

ولم يلعب باريس سان جيرمان مباراة الدوري الفرنسي التي كانت مقررة السبت على ملعب ستراسبورغ، بعدما تم تأجيلها بسبب الفيروس.

وسيحل بوروسيا دورتموند الألماني، ضيفا على ملعب حديقة الأمراء، الأربعاء المقبل، لاقتناص تذكرة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، سيحاول صاحب الأرض بقيادة المدرب توماس توخيل، تعويض تأخره ذهابا (1-2).

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#باريس سان جيرمان
#كورونا
#بوروسيا دورتموند
#دوري أبطال أوروبا

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