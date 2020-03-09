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سولسكاير: أرغمنا السيتي على ارتكاب الأخطاء

تاريخ النشر: 09/03/2020 - 09:05

سولسكاير: أرغمنا السيتي على ارتكاب الأخطاء
المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير (أ ب)
عرب ٤٨

أعرب مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، عن فخره بلاعبيه عقب الفوز بمباراة الديربي على مانشستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم مانشستر يونايتد مباراة جيدة من الناحية التكتيكية، وسجل في مرمى السيتي عن طريق أنتوني مارسيال والبديل سكوت ماكتوميناي، ليواصل الضغط من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال سولسكاير في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب انتهاء اللقاء "الرغبة، السلوك، الالتزام، التواصل بين اللاعبين والجمهور أسعدني كثيرا".

وأضاف "في أوقات ضغطنا عليهم، ودفعناهم للخلف، حاولنا أن نكون عدوانيين، أرغمناهم على ارتكاب الأخطاء ونحن سعداء بالنتيجة".

وأظهر الهدف الأول تفاهما واضحا بين مارسيال وبرونو فرنانديز.

وعن ذلك، قال سولسكاير "أنتوني وبرونو انطلقا، فخر لي أن أشرف على تدريب تشكيلة بهذا السلوك، لا يمكنك طلب أكثر من ذلك، سيتطورون كلاعبين أيضا".

وتابع: "تلك الأمور الصغيرة ستأتي، لكنه فخر لي، وهم يريدون الاستماع للنصيحة، بالنسبة للاعبينا أن يتمكنوا من تخطي فريق مثل مانشستر سيتي فإنه أمر رائع، أنا مسرور".

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#مانشستر يونايتد
#أولي جونار سولسكاير
#الدوري الإنجليزي
#مانشستر سيتي

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